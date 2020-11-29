Волочкова показала еще «кусочек» таинственного возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, какому лайфхаку научил ее возлюбленный на Мальдивах. В этот раз поклонникам удалось услышать голос таинственного избранника.

Новое видео звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она показала способ защитить кожу от палящего солнца Мальдив. Понадобилась только белая глина. Она нанесла ее на лицо и долго смывала под хихиканье любимого.

«Посмеетесь со мной и с моим любимым», — написала балерина.

Стоит отметить, что все фотографии мужчины танцовщица делает так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать пост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова показала шпагат на пальме.