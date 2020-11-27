«Балетная кикимора»: Волочкова показала шпагат на пальме

&#171;Балетная кикимора&#187;: Волочкова показала шпагат на пальме
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова продолжает радовать фанатов снимками с Мальдивских островов. В этот раз балерина похвасталась растяжкой у пальмы.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке видно, что для эффектного вертикального шпагата в качестве опоры Волочкова выбрала пальму. Для полноты эффекта она позировала в ярком бикини.

Кроме того, балерина позировала и на пляже. Она сидела на песке в украшенном драгоценными камнями микро-купальнике и ластах.

«Мальдивская балетная кикимора», — подписала фото Волочкова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова описала своего таинственного избранника. Все фотографии с ним танцовщица делает так, чтобы в объектив не попало его лицо.

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