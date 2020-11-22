«Сексуальный»: Волочкова описала своего таинственного избранника

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram провокационный снимок со своим возлюбленным. Балерина не раскрывает его личность, но рассказала поклонникам о том, какой он человек.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram–аккаунте. На фото видно, что мужчина крепко прижал к себе балерину, но спрятал лицо за ее спиной. В кадр попали только его ноги в джинсовых бриджах и руки в белой кофте.

Волочкова описала своего таинственного бойфренда, как доброго, открытого, любящего и замечательного человека. В число достоинств мужчины она включила его сексуальность, молодость, стройность и отличное чувство юмора.

Стоит отметить, что все фотографии мужчины танцовщица делает так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать пост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова сбежала на Мальдивы с тайным возлюбленным.