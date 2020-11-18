Волочкова сбежала на Мальдивы с тайным возлюбленным

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками кадрами с Мальдив, куда улетела вместе со своим тайным возлюбленным.

Новые фото с отдыха звезда активно публикует в своем Instagram-аккаунте, не уставая при этом подчеркивать, что она там «не одна». Раскрывать личность своего избранника балерина отказывается.

«Мы с любимым приняли решение улететь из холодной и промозглой Москвы», — написала Волочкова.

Балерина позировала в розовом бикини с блестящими вставками. Восхититься ее фигурой и пожелать счастливого отпуска поклонники не могут, так как Волочкова закрыла комментарии в своем профиле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова показала эффектную растяжку на любимом мужчине.