Волочкова сбежала на Мальдивы с тайным возлюбленным

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками кадрами с Мальдив, куда улетела вместе со своим тайным возлюбленным.
Новые фото с отдыха звезда активно публикует в своем Instagram-аккаунте, не уставая при этом подчеркивать, что она там «не одна». Раскрывать личность своего избранника балерина отказывается.
«Мы с любимым приняли решение улететь из холодной и промозглой Москвы», — написала Волочкова.
Балерина позировала в розовом бикини с блестящими вставками. Восхититься ее фигурой и пожелать счастливого отпуска поклонники не могут, так как Волочкова закрыла комментарии в своем профиле.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова показала эффектную растяжку на любимом мужчине.