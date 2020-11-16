Волочкова показала эффектную растяжку на любимом мужчине

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новым фото. Она продемонстрировала коронный шпагат, выполненный на плечах таинственного мужчины.
Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке она выполняет непростой гимнастический элемент на плече у мужчины. Незнакомец, одетый в темные брюки и белую рубашку, позирует спиной.
«В руках любимого всегда надежно», — написала балерина.
Стоит отметить, что все фотографии мужчины танцовщица делает так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать пост.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова «ошпагатила» лестницу во время украшения дома гирляндами.