Волочкова «ошпагатила» лестницу во время украшения дома гирляндами

Анастасия Волочкова уже в предвкушении Новогодних праздников. Балерина показала поклонникам, как украсила дом.

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она решила впечатлить своих подписчиков не только эффектной картинкой, но и знаменитым шпагатом.

Волочкова позировала на раздвижной лестнице, прислоненной к стене дома. В посте она рассказала, что не сама развешивала гирлянды, а обратилась в специальный сервис. Кроме того, она даже старалась измерить высоту дома «в шпагатах».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова выложила фото в мини-полотенце, которое не все прикрывает. Подписчики звезды гадают, было ли на ней надето нижнее белье телесного цвета или же артистка действительно показала лишнее.