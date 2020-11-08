Показала лишнее: Волочкова выложила фото в мини-полотенце, которое не все прикрывает

Анастасия Волочкова сфотографировалась в вызывающе коротком полотенце после сеанса массажа. На снимке балерина демонстрирует не только длинные ноги, но позволяет разглядеть и зону бикини.

Новый пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Под фото она поблагодарила массажистку за профессионализм, а ее коллег — за радушие.

Артистка позировала практически без одежды. Полотенце, которым она обернулась, предательски задралось, из-за чего фото обрело пикантный характер.

Теперь подписчики гадают, было ли на балерине надето нижнее белье телесного цвета или же артистка действительно показала лишнее. Задать Волочковой такой вопрос в соцсети вряд ли получится, так как она заблокировала возможность оставлять комментарии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова отказывается носить медицинскую маску, так как считает ее «рассадником инфекций».