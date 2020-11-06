Волочкова отказывается носить медицинскую маску, так как считает ее «рассадником инфекций»

Балерина не жалуется на самочувствие и много времени проводит в загородном доме.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как относится к медицинским маскам. Она призналась, что у нее есть красивое средство индивидуальной защиты, но она предпочитает не носить его. Танцовщице не хочется привлекать к себе еще больше внимания, а также Волочкова считает, что от маски одни проблемы.

«Маска, на мой взгляд, — самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек»,

— рассказала балерина.

Она убеждена, что бороться с недугами можно при помощи спорта. Сама Волочкова много тренируется в своем загородном доме и другим советует то же самое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова заявила, что людям не всегда нужно будет носить маски. Она убеждена, что вакцина позволит не переживать из-за коронавируса.