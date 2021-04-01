В Фонд друзей балтийской нерпы привезли первого в этом году пациента

В центр в Репино доставили первого в этом сезоне спасенного тюленя. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

В центр в Репино доставили первого в этом сезоне спасенного тюленя. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

В Фонд друзей балтийской нерпы привезли первого в этом году ластоногого пациента.

Детеныш серого тюленя сильно истощен, его нашли на берегу Финского залива сотрудники порта Усть-Луга. Малыша привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, работающий на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино.

При возрасте 3-4 недели тюлененок весит всего 15 кг – это втрое меньше нормы.

Детеныша поместили в карантинный бокс, где он будет крепнуть и набирать вес. Потом, когда он поправиться, его выпустят в привычную среду обитания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники центра опасаются, что таким образом Крошик может подсидеть и самого директора. Однако помимо назначения тюленя Крошика на новую должность, у фонда было еще несколько новостей.