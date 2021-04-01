Песков отказался комментировать голодовку Навального в колонии

Песков отказался комментировать голодовку Навального в колонии
Песков не стал комментировать голодовку Навального. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о голодовке оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Журналисты задали Пескову вопрос, есть ли у Кремля какой-нибудь комментарий по поводу голодовки Навального. Спикер Кремля заявил, что никаких комментариев у них нет. Он отметил, что подобные случаи в исправительных колониях должна рассматривать ФСИН.

По словам Пескова, этим вопросом должны заниматься правозащитные и общественные организации. Они должны формулировать вопросы и предложения в контакте с властями.

«Все частные случаи являются предметом для рассмотрения со стороны ФСИН и соответствующих подразделений и никак не являются объектом для наших комментариев», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, Навальный сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку до тех пор, пока к нему не пустят лечащего врача. По его словам, в ИК-2 Покрова Владимирской области он начал испытывать сильные боли в спине и ногах, которые начали отниматься.

Также оппозиционер сообщил о «пытках бессонницей»: сотрудники ФСИН будят его каждый час.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Алексей Навальный за две недели в колонии получил шесть выговоров.

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