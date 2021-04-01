Весенняя просушка дорог началась в Ленобласти

В Ленинградской области 1 апреля началась весенняя просушка областных дорог. Проезд для большегрузов будет ограничен на месяц.

Как сообщили в пресс-службе правительства 47 региона, в каждом районе Ленобласти на дорогах появятся передвижные посты весового контроля, которые будут следить за движением транспорта.

«Максимальная нагрузка на ось грузовой машины на асфальтовых дорогах не должна превышать 5 тонн, на гравийных и грунтовых – максимум 3 тонны», — отметили в администрации Ленобласти.

Движение с перегрузом может обернуться крупными штрафами до 400 тысяч рублей. Кроме того, остановленные на весовом посту машины с перегрузом не смогут ехать дальше — их отправят на платную спецстоянку.

Просушку в этот раз проводят в два этапа: с 1 по 30 апреля будет ограничено движение для большегрузов в Волосовском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском районах.

С 15 по 14 мая просушка будет проводиться в в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сады и парки Петербурга с 24 марта закрывают на просушку.