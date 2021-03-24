Сады и парки Петербурга с 24 марта закрывают на просушку

Зеленые зоны Петербура ежегодно закрывают на просушку. Фото: пресс-служба ЦПКиО им. С. М. Кирова

Зеленые зоны Петербура ежегодно закрывают на просушку. Фото: пресс-служба ЦПКиО им. С. М. Кирова

В среду, 24 марта, сады и парки города на Неве закрывают на традиционную весеннюю просушку, о чем информирует пресс-служба Комитета по благоустройству Северной столицы.

Уже сегодня для петербуржцев стали недоступны Таврический и Овсянниковский сад, а также сад Сан-Галли, Казанский и Екатерининский скверы. На просушку закрылись Никольский и Лопухинский сад, сад дворца Юсуповых и Городской сад в Колпино.

За время, пока зеленые зоны будут недоступны для посетителей, сотрудники профильных служб подготовят их к летнему сезону: переувлажненные грунтовые и набивные дорожки необходимо защитить от разрушения, а также проследить за состоянием различных объектов в парках — кустарников и деревьев, скульптурных композиций, клумб и так далее.

Предварительно, просушка должна длиться до 1 мая, но окончательные её сроки будут определены позже.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие парки продолжать свою работу, несмотря на период просушки.