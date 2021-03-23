В Петербурге назвали парки, которые не будут закрываться на просушку

В Петербурге назвали парки, которые не будут закрываться на просушку
Городские парки и сады уже начали заблаговременно оповещать о закрытии и ограничении входа на территорию для проведения просушки в апреле. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Петербургские парки и сады готовятся к традиционной весенней просушки. Стало известно, какие парки будут доступны горожанам в апреле.

Как сообщает Peterburg2, городские парки и сады уже начали заблаговременно оповещать о закрытии и ограничении входа на территорию для проведения просушки в апреле. Однако некоторые зеленые зоны закрываться не будут.

Так, представитель Приморского парка Победы на Крестовском острове заявили, что продолжат работать в обычном режиме и будут ждать всех желающих на прогулку. Аналогичная ситуация с парком 300-летия Петербурга.

В Царском Селе также пока не планируют закрывать парки на территории музея-заповедника. Будет работать и Парк имени Бабушкина.

Представители выборгского музея-заповедника «Монрепо» в Ленобласти уточнили, что решение по срокам закрытия будет принято в зависимости от погоды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге благоустроят пляжную зону в парке 300-летия.

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