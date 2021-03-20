В Петербурге благоустроят пляжную зону в парке 300-летия

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер договорились о развитии береговой линии в Приморском районе.

В Смольном сообщили, что с 2007 года при поддержке компании были благоустроены более 70 улиц, скверов, набережных и площадей. Власти договорились с «Газпромом», что совместно займутся развитием береговой линии в Приморском районе, в частности пляжной зоны в парке 300-летия.

Пляж получит новые детские и спортивные площадки, специальные зоны для отдыха. Зеленые насаждения будут составлять единый ансамбль с «Лахта Центром» и «Газпром Ареной».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у метро «Проспект Большевиков» благоустроят общественное пространство. Речь идет о территории, ограниченной улице Коллонтай, проспектом Пятилеток и Клочковым переулком.