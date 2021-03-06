У метро «Проспект Большевиков» благоустроят общественное пространство

Власти планируют сделать пространство с прогулочными аллеями и зонами отдыха.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что у станции метро «Проспект Большевиков» появится современное общественное пространство. Жители района не раз просили благоустроить территорию и наконец к ним прислушались. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет о территории, ограниченной улице Коллонтай, проспектом Пятилеток и Клочковым переулком. Там появятся прогулочные зоны, скамейки с навесами, деревья, а также медиазона с цветами. Беглов призвал сделать пространство удобным для маломобильных граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Фрунзенского района попросили благоустроить сквер на Пловдивской улице.