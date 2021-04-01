Навальный объявил голодовку: он успел похудеть на 8 кг

Политик заявил, что плохо себя чувствует, но к нему не пускают врачей.

Алексей Навальный объявил голодовку, чтобы к нему пустили врача. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте политика.

Блогер пишет, что в тюрьме его физическое состояние ухудшилось. Он жалуется на боли в спине и ногах. Навальный переживает, что может лишиться обеих конечностей и требует предоставить ему врача и лекарства. Он уверяет, что ему не предоставляют никакой помощи.

Политик отметил, что уже похудел на 8 килограммов. Пока что непонятно, оказалась ли действительной голодовка и как долго она будет продолжаться. Напомним, Навальному заменили условный срок на реальный по делу о «Рив Роше».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алексей Навальный за две недели в колонии получил шесть выговоров.