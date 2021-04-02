Российские ученые разрабатывают капли от коронавируса

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил патент на вакцину в виде капель в нос, заявил директор центра Александр Гинцбург. В скором времени начнутся испытания этих капель. Также Гинцбург ответил, что головная боль, температура, которая обычно проявляется после укола вакциной, не будут при закапывании её в нос.

Он заявил, что задача прививки в России должна стать управляемость вакциной коронавируса. Гинцбург надеется, что более половины россиян привьются к концу лета. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что более половины граждан России планируют поставить прививку к концу полугодия.

Первым об испытаниях интраназальной вакцины стал центр «Вектор» в мае прошлого года. В марте этого года заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков подтвердил, что «Вектор» также хочет выпустить вакцину в виде капель для носа.