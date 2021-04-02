«Дом-2» перезапустят на телеканале «Ю»

Представитель телеканала «Ю» сообщил о продолжении популярного реалити-шоу ТНТ «Дом-2». Оно непрерывно шло 16 лет. Возращение легендарного реалити ждут на «Ю» 19 апреля.

Газета «Ведомости» сообщила, что шоу на новом канале будет выходить с сохранением старого формата. Программа будет идти утром и вечером по 2 часа. Телеканал «Ю» также сообщил, что оставит звёзд проекта, но и примет новых участников.

Бухова, Бородина, Орлова, Кадони и Черкасов останутся ведущими знаменитой телепередчачи. Напомним, что телеканал ТНТ закрыл реалити-шоу в конце прошлого года. Последний выпуск «Дома-2» вышел 30 декабря. В разное время реалити продюсировали: «ТНТ-Телесеть», «Комеди Клаб Продакшн» и Solaris Promo Production. Какая компания станет новым продюсером шоу пока не известно.

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