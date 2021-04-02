Бритни Спирс призналась, что плакала из-за документального фильма о себе

Артистка не могла прийти в себя около двух недель.

Американская певица Бритни Спирс заявила, что плакала две недели после просмотра документального фильма о себе под названием «Обвиняя Бритни Спирс». Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте.

Звезда отметила, что ее жизнь всегда вызывала повышенный интерес и часто становится предметом спекуляций. Спирс заявила, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Она осталась недовольна фильмом, так как ее показали в неправильном свете.

«Каждый день танцы приносят мне радость. Я здесь не для того, чтобы быть идеальной. Совершенство — это скучно. Я здесь, чтобы делиться добротой»,

— добавила Спирс.

Она прикрепила видеозапись, на которой танцует в топе и шортах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты нашли новые доказательства того, что Бритни Спирс в «плену». Поклонники очень переживают за певицу, которую опекают ее родственники.