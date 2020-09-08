Фанаты нашли новые доказательства того, что Бритни Спирс в «плену»

Фанаты нашли новые доказательства того, что Бритни Спирс в &#171;плену&#187;
Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Поклонники очень переживают за певицу, которую опекают ее родственники.

Певица Бритни Спирс устроила прямой эфир в Instagram через профиль своего парня. Он длился всего четыре секунды, после чего мужчины выхватил телефон из рук артистки. Фанаты очень испугались резкой перемены в настроении возлюбленного Бритни Спирс. Они считают, что мужчина контролирует певицу по просьбе ее отца.

В сети есть скриншоты загадочного видео, которые сделали сторонники движения #freebritney. Они уверены, что за каждым действием артистки следят и не дают ей свободно пользоваться соцсетями. Сама Бритни Спирс якобы подает тайные знаки фанатам.

Напоминаем, что статус опекуна отец певицы получил в 2008 году. Звезда не раз пыталась оспорить решение суда, но безрезультатно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бритни Спирс озадачила поклонников фото в бикини.

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