Бритни Спирс озадачила поклонников фото в бикини

Подписчики нашли скрытую просьбу о помощи от любимой певицы.

Об этом стало известно 28 июля. Певица Бритни Спирс опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте. На нем поп-дива позирует перед камерой в белом бикини, а ее тело украшают многочисленные рисунки. Снимок сопровождает настораживающая подпись: » Я требую внимания». Фанаты решили, что Бритни Спирс снова хочет о чем-то рассказать общественности, но боится, поэтому не говорит прямо, а подает знаки. Разгадку поклонники ищут именно в рисунках, но пока не смогли ничего понять.

Напоминаем, что это не первый раз, когда певица якобы пытается попросить о помощи. Она выкладывала видео, на котором показывала шляпу – на ней была надпись: «Помогите». Стоит отметить, что артистка находится под опекой отца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бритни Спирс рассказала, как сломала ногу.