Бритни Спирс рассказала, как сломала ногу

Американская певица Бритни Спирс опубликовала на свое странице в Instagram видео, на котором во время танца ломает ногу.

Ролик показывает момент, когда певица делает неудачное движение, потом опускается на пол, держась за ногу. Певица отметила, что не танцевала до этого полгода.

«Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко», — написала Бритни Спирс.

Ранее на улице певицу заметили в красном топе, белых шортах и медицинском ботинке. Внешний вид Бритни Спирс, которую заметили на улицах Лос-Анджелеса с травмированной ногой, вызвал обеспокоенность у ее фанатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Бритни Спирс выложила видео, на котором продемонстрировала новый цвет волос, красивое зеленое платье и свой язык. Она, комментируя ролик, написала, что не может похвастаться обновками, зато хочет всем показать свою шевелюру.