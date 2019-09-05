Бритни Спирс шокировала подписчиков сменой имиджа

Бритни до этого была блондинкой. Фото: https://www.instagram.com/britneyspears/

Бритни до этого была блондинкой. Фото: https://www.instagram.com/britneyspears/

Певица решила снова перекраситься в темный цвет – ни всем поклонникам понравились перемены.

О смене имиджа стало известно благодаря Instagram. Певица Бритни Спирс выложила видео, на котором продемонстрировала новый цвет волос, красивое зеленое платье и свой язык. Она, комментируя ролик, написала, что не может похвастаться обновками, зато хочет всем показать свою шевелюру. На перемены певицу подтолкнула сестра.

Люди тут поделились своим мнением: кто-то считает, что цвет «брауни» идет звезде, другие порекомендовали ей чаще расчесываться. Некоторые принялись критиковать макияж артистки – им не нравится, как она красит глаза. Третье считают, что Бритни лучше со светлыми волосами.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Елизавета Боярская сразила всех наповал новым имиджем. Петербургская актриса поделилась фотографией, на которой больше нет ни длинных локонов, ни нежного образа, к которым так привыкли поклонники.