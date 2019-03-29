Елизавета Боярская сразила всех наповал новым имиджем

Петербургская актриса поделилась фотографией, на которой больше нет ни длинных локонов, ни нежного образа, к которым так привыкли поклонники.

Снимок появился в Instagram-аккаунте звезды сегодня, 29 марта. Он уже вызвал массу эмоций и собрал более 30 тысяч «лайков». Пользователи социальной сети обсуждают образ Елизаветы Боярской. Они называют его неожиданным и необычным. При этом в большинстве случаев подписчики актрисы отнеслись положительно к изменениям во внешности – люди пишут, что красивому человеку идет все и его ничем испортить невозможно.

На фотографии Елизавета Боярская предстала в дерзком образе. На ней красная кожаная юбка, потертая джинсовая куртка, а в руках девушка держит сигарету. Самое интересное даже не это, а стрижка – актриса отстригла длинные волосы.

В посте петербурженка процитировала Виктора Цоя. Фанаты предположили, что Елизавета Боярская, как и он, просто хочет перемен.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Елизавета Боярская впервые после родов появилась на публике.