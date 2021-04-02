СМИ опубликовали видео с Навальным из колонии во Владимире

СМИ опубликовали видео с Навальным из колонии во Владимире
Блогер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Запись была сделана 26 марта – после того, как появилась информация об ухудшении самочувствия блогера.

СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлен Алексей Навальный в колонии во Владимире. Ролик опубликовал Life, издание уверяет, что запись была сделана 26 марта.

На кадрах видно, как Навальный прогуливается по жилому блоку с кружкой чая. К нему подходит сотрудник колонии, который делает замечание блогеру. Навальный после этого застегивает пуговицу на вороте арестантской робы.

Напоминаем, что 24 марта стало известно об ухудшении самочувствия блогера. Он жаловался на боли в спине и ногах. Навальный неотвратно требовал допустить к нему врача или хотя бы передать рекомендации по лечению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный объявил голодовку: он успел похудеть на 8 кг. Пока что непонятно, оказалась ли действительной голодовка и как долго она будет продолжаться.

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