Манукян рассказал о загадочной девушке в своей постели после расставания с Бузовой

Блогер прокомментировал слухи о том, что он нашел себе новую возлюбленную.

Блогер и рэпер Давид Манукян рассказал, что за девушка лежала в его постели на одной из недавних «сториз». Он отметил, что является свободным человеком и ни с кем не встречается. Об этом пишет «СтарХит».

Манукян заявил, что его никто не «застукал» и что у поклонников много предположений, кто же та самая девушка. Он заявил, что на видео запечатлена его директор и что фанаты все неправильно поняли.

«Когда я вижу такие вещи, мне становится смешно, что люди находят любую мелочь, которую стараются интерпретировать по-своему. А я… Я свободный человек»,

— отметил Манукян.

Напоминаем, что на «сториз» Манукяна была замечена спящая девушка. После этого все решили, что артист нашел замену певице Ольге Бузовой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подруга Бузовой сделала обряд приворота к Манукяну на земле с кладбища.