Понедельник в Петербурге будет ветреным и облачным

В Северной столице в начале рабочей недели установится облачная с прояснениями погода. Вечером в городе пройдут дожди.

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В понедельник, 5 апреля, осадков особо не ожидается, но ближе к концу дня могут пройти небольшие дожди.

Ветер подует с юго-западных направлений. Он будет умеренным, но днем местами порывы будут сильными.

Грядущей ночью температура воздуха опустится до плюс 1-3 градусов. В наступлением дня станет теплее и столбики термометров покажут от плюс 7 до плюс 9 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя в Ленобласти начнется с потепления до +10 градусов.