Рабочая неделя в Ленобласти начнется с потепления до +10 градусов

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с потепления до +10 градусов
Ожидается дождь. Фото: pixabay

Завтра в Ленинградской области ожидается теплая и дождливая погода. Ночью будут небольшие заморозки.

Об этом свидетельствует прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В понедельник, 5 апреля, на территории 47 региона установится облачная с прояснениями погода. Местами может пройти небольшой дождь и мокрый снег.

Подует юго-западный, южный ветер. Утром и днем порывы будут сильными, но в остальные часы ветер будет умеренным. Атмосферное давление будет понижаться.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 3 градусов. Днем столбики термометров покажут от плюс 5 до плюс 10 градусов.

Ночью водителям следует быть осторожными на дорогах — возможна гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам назвали дату устойчивого потепления.

ленобласть погода в ленобласти прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рабочая неделя в Ленобласти начнется с потепления до +10 градусов
Число выздоровевших от COVID петербуржцев выросло на 18%
В Петербурге от коронавируса привились более 405 тысяч человек
В Индонезии более 20 человек погибли при оползне и наводнении
В Египте с размахом провели церемонию перевозки мумий 22 фараонов
Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года
Петербургский памятник шаверме демонтировали спустя две недели
Голикова: в России резко выросло число желающих привиться от коронавируса