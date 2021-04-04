Рабочая неделя в Ленобласти начнется с потепления до +10 градусов

Завтра в Ленинградской области ожидается теплая и дождливая погода. Ночью будут небольшие заморозки.

Об этом свидетельствует прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В понедельник, 5 апреля, на территории 47 региона установится облачная с прояснениями погода. Местами может пройти небольшой дождь и мокрый снег.

Подует юго-западный, южный ветер. Утром и днем порывы будут сильными, но в остальные часы ветер будет умеренным. Атмосферное давление будет понижаться.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 3 градусов. Днем столбики термометров покажут от плюс 5 до плюс 10 градусов.

Ночью водителям следует быть осторожными на дорогах — возможна гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам назвали дату устойчивого потепления.