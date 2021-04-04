Петербуржцам назвали дату устойчивого потепления

Специалисты Гидрометцентра сообщил, что петербуржцам стоит ждать устойчивого потепления не позже обычного срока.

Воздух в Северной столице должен окончательно прогреться только к 3 мая. Такой прогноз основан на среднемноголетних наблюдениях. При этом, по мнению синоптиков, понятие устойчивого потепления не совсем подходит к городским условиям в связи с продолжительными оттепелями зимой и неустойчивостью климата.

Согласно прогнозам, температура воздуха выше 8 градусов установится к 3 мая, а выше 15 градусов можно ждать к 9 июня, передают «Невские новости».

С мая по июль температурный режим в городе на Неве будет близким к температурным нормам. Пока у синоптиков нет возможности сделать точный прогноз о климатических периодах в весенне-летнем сезоне этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Петербурга рассказали, какой будет погода этим летом.