Два человека пострадали в ДТП с KIA и троллейбусом на Невском

Два человека пострадали в ДТП с KIA и троллейбусом на Невском
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на Невском проспекте. Автомобиль протаранил троллейбус.

Авария случилась в понедельник, 5 апреля, около 7.30 у дома 35. Произошло столкновение авто марки KIA Rio и общественного транспотра.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате ДТП пострадали 35-летний мужчина и 25-летняя женщина. Они получили средний вред здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП на Невском проспекте приезжали спасатели и машина реанимации.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп новости СПб


 

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