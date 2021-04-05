Два человека пострадали в ДТП с KIA и троллейбусом на Невском

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на Невском проспекте. Автомобиль протаранил троллейбус.

Авария случилась в понедельник, 5 апреля, около 7.30 у дома 35. Произошло столкновение авто марки KIA Rio и общественного транспотра.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате ДТП пострадали 35-летний мужчина и 25-летняя женщина. Они получили средний вред здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП на Невском проспекте приезжали спасатели и машина реанимации.