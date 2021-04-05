Автомобиль протаранил троллейбус на Невском, на месте реанимация и спасатели

Автомобиль протаранил троллейбус на Невском, на месте реанимация и спасатели
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. К месту происшествия прибыли спасатели и машина реанимации.

Авария случилась сегодня, 5 апреля, на Невском проспекте. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в результате удара в легковушке сработали подушки безопасности, а капот превратился в груду металла. К месту происшествия прибыли экстренные службы, движение на участке не затруднено.

Как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Горэлектротранс», в 7:30 на остановке «Гостиный двор» в стоящий троллейбус въехала легковая машина. В троллейбусе пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль снес светофор и застрял в заборе на перекрестке Славы и Будапештской.

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