Автомобиль протаранил троллейбус на Невском, на месте реанимация и спасатели

В центре Петербурга произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. К месту происшествия прибыли спасатели и машина реанимации.

Авария случилась сегодня, 5 апреля, на Невском проспекте. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в результате удара в легковушке сработали подушки безопасности, а капот превратился в груду металла. К месту происшествия прибыли экстренные службы, движение на участке не затруднено.

Как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Горэлектротранс», в 7:30 на остановке «Гостиный двор» в стоящий троллейбус въехала легковая машина. В троллейбусе пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль снес светофор и застрял в заборе на перекрестке Славы и Будапештской.