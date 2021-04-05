Автомобиль снес светофор и застрял в заборе на перекрестке Славы и Будапештской

Автомобиль снес светофор и застрял в заборе на перекрестке Славы и Будапештской
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Водитель легковушки снес забор и затормозил в проеме на разделительной части дороги

Авария случилась под надземным переходом через проспект Славы. Об этом сообщили сами очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Предполагается, что водитель пытался увернуть от перестроившейся впереди него легковушки. Чтобы не врезаться в машину, он попытался повернуть, но «встретился» с забором.

Обошлось без пострадавших. В деталях ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Солярис» приземлился на крышу после ДТП на Петроградке.

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