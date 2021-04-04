«Солярис» приземлился на крышу после ДТП на Петроградке

«Солярис» приземлился на крышу после ДТП на Петроградке
ДТП произошло на углу с Левашовский проспектом. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Вечером 4 апреля на Петроградской стороне произошло серьезное ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке Песочной набережной и Левашовского проспекта. По словам очевидцев, на крышу перевернулся Hyundai Solaris.

Свидетели аварии рассказали, что в ДТП виноват водитель перевернувшейся машины. Другой автомобиль двигался с моста на зеленый сигнал светофора. В этот момент на его пути оказался «Солярис».

Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием пешехода. Курьер на Citroen сбил школьницу, переходившую дорогу на «зеленый» на Большевиков

дтп Петроградский район происшествия


 

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