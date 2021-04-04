Курьер на Citroen сбил школьницу, переходившую дорогу на «зеленый» на Большевиков

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Под колесами легкового авто оказалась несовершеннолетняя.

Дорожный инцидент случился в субботу, 3 апреля, в 19:58 на перекрестке улицы Антонова-Овсеенко и проспекта Большевиков. 30-летний курьер за рулем Citroen Berlingo совершил наезд на 14-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пешеходу потребовалась госпитализация после встречи BMW в Мурино.