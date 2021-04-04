Пешеходу потребовалась госпитализация после встречи BMW в Мурино

Водитель легкового авто сбил пешехода, переходящего дорогу в Мурино. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Дорожный инцидент произошел возле дома №3 по улице Шувалова. Кадрами с места аварии очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель BMW не заметил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его. Машина скорой помощи приехала через 20 минут после случившегося.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге машина, за рулем которой сидел мужчина в военной форме, переехала пешехода.