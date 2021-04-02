В Петербурге машина, за рулем которой сидел мужчина в военной форме, переехала пешехода

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге в аварии пострадал пешеход, который находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Виновником ДТП может быть начальник кафедры Военно-космической академии имени Можайского. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось утром 1 апреля на Владимирском проспекте. Там автомобиль наехал на пешехода, проехался по нему и только потом остановился. Из салона вышел мужчина в военной форме, на помощь пострадавшему также пришли очевидцы инцидента.

Горожанина госпитализировали, сейчас он находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. СМИ пишет, что за рулем сидел сотрудник Можайки, но информация пока не подтверждена официально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что легковушка протаранила ограждение на проспекте Художников.