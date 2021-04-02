Легковушка протаранила ограждение на проспекте Художников

Легковушка протаранила ограждение на проспекте Художников
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение на проспекте Художников в Петербурге.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 2 апреля, у дома №39. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Машина снесла забор», — написал автор записи.

На фото видно, что капот машины после удара превратился в груду металла. Дорога усыпана осколками и деталями транспортного средства. На месте работает полиция.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реанимация прибыла к массовому ДТП на Московском шоссе.

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