Легковушка протаранила ограждение на проспекте Художников

Легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение на проспекте Художников в Петербурге.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 2 апреля, у дома №39. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Машина снесла забор», — написал автор записи.

На фото видно, что капот машины после удара превратился в груду металла. Дорога усыпана осколками и деталями транспортного средства. На месте работает полиция.

Информация о пострадавших не приводится.

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