Реанимация прибыла к массовому ДТП на Московском шоссе

На Московском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП. К месту аварии прибыла машина реанимации.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 2 марта, у дома №44. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что участниками аварии стали как минимум три автомобиля. На месте работали сотрудники реанимации.

«Все из-за несоблюдения дистанции», — написал один из пользователей в комментариях под записью.

Причины случившегося и информация о состоянии водителей выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на 1 апреля в Петроградском районе внедорожник на полной скорости влетел в столб. Автомобилист получил тяжелые травмы.