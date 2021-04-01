Водитель серьезно пострадал в ДТП с пожаром в центре Петербурга

ДТП на Кронверкской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на Кронверкской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В ночь на 1 апреля в Петроградском районе внедорожник на полной скорости влетел в столб. Автомобилист получил тяжелые травмы.

Как сообщается в паблике «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», все случилось около 01:30 на полупустой Кронверкской набережной. Ночью подморозило, поэтому дорога была скользкой. Водитель Range Rover мчался по набережной на большой скорости.

На плавном повороте водитель потерял управление, после чего иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в фонарный столб и перевернулась. За столкновением последовало возгорание. К счастью, встречная полоса была пустой и машина никого не задела.

Сам автомобилист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медучреждение.

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