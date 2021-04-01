Появились подробности ДТП с микроавтобусом во Всеволожском районе

После ДТП с микроавтобусом во Всеволожском районе проводится проверка.

Напомним, 1 апреля около 8 часов утра в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленобласти микроавтобус съехал в кювет и повалился набок.

По предварительной информации, пострадали четыре человека, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести.

По словам очевидцев, микроавтобус обгонял пассажирский автобус. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и дежурный караул пожарно-спасательной службы (ПСС) Агалатово.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что микроавтобус занесло и он перевернулся на бор. Без пострадавших не обошлось. Одному из пассажиров придавило ногу.