Микроавтобус с болгарскими номерами перевернулся на Приозерском шоссе

Микроавтобус с болгарскими номерами перевернулся на Приозерском шоссе
ДТП на Приозерском шоссе. Фото: ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское

В Вартемягах произошло ДТП с участием микроавтобуса с госномерами Болгарии. Пострадало трое человек.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, все случилось на Приозерском шоссе, когда микроавтобус обгонял пассажирский автобус. Его занесло и он перевернулся на бор. Без пострадавших не обошлось. Одному из пассажиров придавило ногу. «Остальные вроде без травм», — пишет свидетель ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и дежурный караул пожарно-спасательной службы (ПСС) Агалатово. По данным ПСС, пострадало трое человек, они госпитализированы с различными травмами.

ДТП на Приозерском шоссе. Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волосово произошло смертельное ДТП.

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