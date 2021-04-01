В Волосово произошло смертельное ДТП

В Волосово произошло смертельное ДТП
Проводится проверка. Фото: Pixabay

В Ленинградской области разбился водитель ВАЗ.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и региону, ДТП произошло в Волосово у дома 53 по проспекту Вингиссара.

Мужчина 1992 года рождения, управляя ВАЗ-2110 при неустановленных обстоятельствах врезался в бордюрный камень, после чего на стойку с дорожным знаком и металлический забор.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Также сообщается, что у погибшего не было водительских прав. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 1 апреля, в Приморском районе Петербурга произошла массовая авария с участием около девяти автомобилей. ДТП заблокировало движение у метро «Черная речка».

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