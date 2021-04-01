Девять автомобилей попали в ДТП у метро «Черная речка»: движение парализовано

Сегодня утром, 1 апреля, в Приморском районе Петербурга произошла массовая авария с участием около девяти автомобилей. ДТП заблокировало движение у метро «Черная речка».

Автомобилисты сообщили на сервисе «Яндекс.Пробки», что на Ушаковском мосту со стороны метро «Черная речка» в ДТП попали девять автомобилей. По их данным, движение заблокировано по левому, среднему и правому ряду. Других водителей предупреждают, что лучше объехать это место стороной.

Движение буквально парализовано сразу по нескольким улицам в округе. Точно не стоит ехать на Приморский проспект, который встал по всей протяженности. Пробка перетекает на улицу Савушкина и доходит до станции метро «Беговая». Также водители не могут проехать по Приморскому шоссе, Планерной улице, Торфяной дороге, которые примыкают к Приморскому проспекту.

Вместе с этим бордовым выделены участки на улице Савушкина перед «Черной речкой, набережной Черной речи, Коломяжском проспекте и Новосибирской улице.

Подробностей ДТП в настоящий момент нет. Все обстоятельства аварии уточняются.

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