Ночью спасатели тушили горящий дом в деревне под Тихвином

Ночью спасатели тушили горящий дом в деревне под Тихвином
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В ночь на 1 апреля в Тихвинском районе Ленобласти в одной из деревень произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 2:20. Жители деревни Усть-Шомушка сообщили о том, что загорелся дом на Центральной улице. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Горел частный дом горел на площади 72 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 3:18. Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. По словам местных жителей, причиной появления огня могла стать неисправная проводка.

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