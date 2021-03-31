Неисправная проводка могла стать причиной пожара в частной доме в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. По словам местных жителей, причиной появления огня могла стать неисправная проводка.

Возгорание случилось в ночь на среду, 31 марта, в СНТ «Полиграфист». Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Минут 20-25 горит частный дом, пожарные на месте», — написал автор записи около часа ночи.

Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. В комментариях пользователи отметили, что к настоящему моменту огонь полностью потушен.

В настоящее время выясняется точная причина появления огня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Ломоносова вспыхнул крупный пожар в двухэтажном здании.