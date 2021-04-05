В Петербурге задержали «кладмэна», он спрятал полкилограмма синтетического наркотика на пустыре в Московском районе

"Кладмэн" - это человек который прячет уже упакованный и расфасованный сверток с наркотическим веществом, для дальнейшей его реализации бесконтактным путем. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Кладмэн" - это человек который прячет уже упакованный и расфасованный сверток с наркотическим веществом, для дальнейшей его реализации бесконтактным путем. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге 3 апреля ночью на Витебском проспекте сотрудники полиции задержали мужчину, который спрятал упакованные и расфасованные свертки с наркотическими веществами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на странного молодого человека. Его заподозрили в употреблении наркотических средств.

Когда оперативники стали опрашивать мужчину, то он пояснил, что сделал «закладку» наркотического средства. Затем задержанный указал точное место.

В результате осмотра указанной территории, сотрудники полиции в тайнике обнаружили полимерный пакет с синтетическим наркотиком.

Его вес составлял 499,1 граммов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье покушение на незаконный оборот наркотических средств.

Подозреваемого же задержали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с двумя мужчинами и нашли у них свертки с наркотиками.