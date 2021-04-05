Манукян спародировал и унизил Бузову в своем Инстаграме

Давид Манукян продолжает бороться за свою карьеру, артист не сдается даже после волны негатива, которая обрушилась на него после расставания с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Ранее Бузова вынесла на всеобщее обозрение подробности личной жизни с Манукяном. По ее словам, он обзывал, избивал, а также плевался на нее.

При этом экс-бойфренд и его мать уверяют общественность, что все это ложь. Известно, что мать Давида сама обзывала Ольгу Бузову.

Манукян же с завидным постоянством оказывается в больничных койках, а в его руках зачастую либо плюшевые игрушки, либо щенок лабрадора. Парень всячески старается быть добрым и безобидным.

Не так давно Давид Манукян снял ролик, в котором дал понять, что видео пародирует отношения с Бузовой. В съемках задействован сам Давид и мужчина, переодетый в блондинку.

Он лезет к Манукяну со щекоткой и смеется, а несчастный Давид защищается руками. В результате любитель пощекотать отходит с видом, будто его ударили. Давид же хочет извиниться, но у него изо рта по иронии судьбы вылетает слюна. Оскорбленная «блондинка» говорит, что ее оплевали.

Телеведущая явно оценит новое видео своего бывшего.

Бузова следит за творчеством артиста и верит, что завершение карьеры Манукяна уже очень близко.

В частности, Ольга часто показывает, что в этих отношениях она была несчастна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Давид Манукян рассказал о загадочной девушке в своей постели после расставания с певице Ольгой Бузовой.