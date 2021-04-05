Навальный рассказал о заболевших туберкулезом тюремщиках и о высокой температуре

Блогер уверяет, что его температура тела составляет 38,1. Несмотря на это, он продолжает голодать.

Блогер Алексей Навальный рассказал, каково ему живется в исправительной колонии во Владимирской области. Он отметил, что три человека из его отряда заболели туберкулезом. Оппозиционера это не удивляет, потому что он считает условия ужасными. Навальный раскритиковал качестве питания, заявив, что зэков кормят кашей и перемерзшей картошкой. Он также пригласил всех корреспондентов, которые сравнивали его колонию с пансионатами, переночевать там хотя бы один раз.

«Да вот хотя бы рядом со мной. Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: «Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1»,

— говорится в посте, опубликованном в Instagram-аккаунте блогера.

Он добавил, что продолжает голодать и ждет, когда к нему пустят врача. Напоминаем, что Навальный уверяет, что у него болят обе ноги и спина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ опубликовали видео с Навальным из колонии во Владимире.