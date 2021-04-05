В СК рассказали о ходе расследования дела о ранении ребенка на детской площадке в Кингисеппе

Следственное управление СК по Ленобласти сообщило, как продвигается расследование уголовного дела по факту ранения ребенка на детской площадке в Кингисеппе.
Все случилось 4 апреля на детской площадке, расположенной на Октябрьской улице. Злоумышленник, личность которого пока не установлена, выстрелил в сторону детей. Пуля попала в шею 10-летнего мальчика, что подтверждено рентгеном.
Следователи возбудили два уголовных дела: по ч. 2 ст. 213 УК РФ о хулиганстве с применением оружия, а также по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство малолетнего. Оба дела соединены в одно производство.
Сейчас мальчик находится в больнице под присмотром врачей. Его жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное.
Правоохранительные органы проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения преступника.
Расследование дела продолжается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мальчика, раненного в Кингисеппе, вылечат петербургские врачи.