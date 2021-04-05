Мальчика, раненного в Кингисеппе, вылечат петербургские врачи

Мальчика, раненного в Кингисеппе, вылечат петербургские врачи
Мальчика доставляют в Петербург. Фото: pixabay

Ребенка доставляют в Северную столицу вертолетом.

В Санкт-Петербурге ожидают прилета 10-летнего пациента из Кингисеппа. У мальчика обнаружили ранение, ему требуется лечение. «Фонтанка» пишет, что ребенка, скорее всего, доставят в Ленобластную детскую клиническую больницу, расположенную на улице Комсомола.

Известно, что скорая помощь госпитализировала ребенка вечером 4 апреля. Он после прогулки на детской площадке пожаловался на боль в шее. При осмотре выяснилось, что в теле мальчика есть «инородно тело» — то ли пуля, то ли пулька.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Человека, выстрелившего в мальчика, разыскивают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кингисеппе возбудили уголовное дело: мужчина ранил ребенка на детской площадке.

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